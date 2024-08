Alan Chamba tiene 39 años, creció en el barrio de Las Laderas de Villa, en San Juan de Miraflores. Viene de una familia humilde, su padre es sastre y su mamá docente. A los 18 años lavaba platos en un restaurante de Miraflores y por su esfuerzo y dedicación llegó a ser jefe de mozos. Hoy, es la mano derecha del reconocido chef de Central, Virgilio Martínez con quien viaja y se encarga de nuevos proyectos.

Quiso ser futbolista, estuvo en el Deportivo Municipal y en Cienciano del Cusco cuando era niño, pero la vida le tenía algo mucho más especial. Después de lavar platos por algunos meses en La Dalmacia, pasó a ser ayudante de mozo, hasta tener un puesto de confianza de la dueña.

“Un amigo me aconsejó que estudie inglés, pues en los próximos años, los restaurantes necesitarán a mozos que sepan idiomas y no se equivocó, me ha servido para estar donde estoy”, refiere.

Su llegada a Central

Alan buscó nuevas oportunidades y esta vez apostó por una alta cocina. Su primo Héctor, quien trabajaba con el chef Rafael Osterling, le presentó al famoso cocinero Virgilio Martínez, de Central, quien quedó sorprendido por su facilidad de describir los platos en inglés y se quedó en el equipo luego de pasar la prueba de fuego con la jefa de sala.

Comenzó siendo mesero, luego capitán de mozos, pero como siempre se habilitaban nuevos puestos, Alan estudió la carrera hotelería, lo cual le encantó a Virgilio y su esposa Pía, quienes decidieron apoyarlo desde el inicio con los horarios y le regalaron una computadora para que haga sus trabajos.

Con Jimbo de American Pie y Ricardo Arjona.

También aprendió parra ser somelier y esto le dio un plus a su hoja de vida, que le ha permitido convertirse en el manager de servicio y hospitalidad de Central, tiene a su cargo a más de 40 personas y cuando es necesario, viaja con Virgilio al extranjero para eventos.

Debido a su capacidad y conocimientos, Pía le pidió que la apoye con el restaurante Kjolle, el restaurante número 16 del mundo, donde se encargó de la logística y el protocolo de servicios, y a pedido de Virgilio volvió a Central.

Aprendizaje en el mejor restaurante del mundo

Alan cuenta en Central es una universidad, donde aprendió a ser responsable, a buscar la excelencia en todo lo que se hace y a ser puntual, como lo es el mismo Virgilio, quien llega muy temprano todos los días para seguir innovando en la cocina y el servicio.

El chef Virgilio le aconsejó a ser humilde, a no perder la esencia esté en el puesto que esté. Atendió a importantes personajes del mundo desde artistas como Mick Jagger, Robert De Niro hasta príncipes de Arabia y otros artistas.

Consejo:

“Luchen por sus sueños, la constancia los ayudará a llegar lejos. Nunca dejen de estudiar, es importante seguir aprendiendo algo nuevo, eso les abrirá muchas puertas, prepárense porque todo esfuerzo tiene su recompensa”.

Dato:

Alan junto a sus primos Héctor y César Hernández han abierto su local en su barrio de San Juan de Miraflores, donde llevan todos sus conocimientos de cocina y experiencia de servicio a sus vecinos.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Introspectiva: La marca de Gamarra que cautiva a sus clientas por traer las últimas tendencias

Pita: Artista plástica plasma el amor por el Perú en sus coloridas poleras que tiene gran demanda en el extranjero