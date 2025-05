Uno de los eventos más esperados por los amantes del buen comer, el ‘Burger Fest’, que se realizará este sábado 31 de mayo, en Los Caballeros de los Mares, en la Costa Verde, Magdalena.

Este festival gastronómico está en su octava edición, y congregará a treinta restaurantes especializados; entre locales, de provincia y del extranjero. Cada chef ha preparado su mejor versión para conquistar a los paladares más exigentes.

Trome visitó el Café Bistro, Burger Boy, Señor Honey y Blast Smash Burger para conocer al detalle sus opciones y preparaciones, pues cada uno de estos platillos fueron elaborados con meses de anticipación para esta especial ocasión.

CAFÉ A BISTRO

Una opción muy clásica de la marca. Foto: Joel Alonzo.

El chef Ashton Mullikin presentará ‘Café a Burger’, elaborada con 170 gramos de asado de tira molida grueso, lleva cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa secreta.

BURGER BOY

Una propuesta muy al estilo oriental. Foto: Joel Alonzo.

Si te gusta el estilo oriental, una muy buena opción es la propuesta del chef Javier Miyasato, quien lleva a este festival el ‘Beastiboi’, hecho con doble patty, cheddar, teriyaki bacon, huevo frito, mayo ponja, cebolla, pickles y furikake.

SEÑOR HONEY

La mermelada de tocino y miel picante le da un toque espectacular. Foto: Joel Alonzo.

El cofundador de Señor Honey, Pietro Flores ha participado en varias ediciones del Festi Burger, y como buen fanático de las hamburguesas ha elaborado una versión que dará qué hablar. Se trata de ‘Cosas de locos’ hecho con pan brioche de camote, doble smash angus, doble queso cheddar, pickles, mermelada de tocino con miel picante y mayonesa señor honey. Realmente, es una explosión de sabores.

BLAST

Una versión clásica y deliciosa. Foto: Joel Alonzo.

Morgan Zysman dice que en lo simple está el gusto. Y para este festival llevará la ‘Blast classic Smashburger’, hecha con pan de papas, lleva doble carne smashed, queso cheddar, cebolla, pepinillos, salsa Blast, kétchup y mostaza.

¿CUÁNDO ES EL BURGER FEST?

El Burger Fest es este sábado 31 de mayo.

¿DÓNDE SERÁ EL BURGER FEST?

El Burger Fest se realizará en el Parque Caballero de los Mares, en la Costa Verde de Magdalena.

En las redes sociales del evento se anunció que habrá un servicio de buses que te llevarán hasta el lugar desde la avenida Petit Thouars 5492 en Miraflores a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5:30, cada hora, y de regreso, al mismo lugar, desde las 6:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Puedes ver más detalles AQUÍ.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL BURGER FEST?

El Burger Fest abrirá sus puertas a partir del mediodía del sábado 31 de mayo.

¿DÓNDE COMPRAR Y CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS AL BURGER FEST?

Las entradas para Burger Fest 2025 ya están a la venta en Joinnus desde S/ 35.00 y también podrán adquirirse el mismo día en la puerta del evento por S/ 50.00.

CONCIERTOS EN EL BURGER FEST

Bala Perdida 1:00 pm

De la Kaye 2:00 pm

Chinese Park 3:00 pm

Cecimonster vs Donka 4:20 pm

La Chinga 5:15 pm

Achkirik 6:10 pm

Cuchillazo 7:10 pm

Mi Amigo Invencible 8:20 pm

Zaperoko 9:15 pm

LUCHA LIBRE Y CHAMPIONS EN EL BURGER FEST

Este año el Burger Fest llega con una temática de lucha libre, por lo que habrán tres bloques de combate a lo largo de todo el día.

Batalla de Botargas: 4:00 pm

Rick Valero vs Ramsés vs Percy Havoc vs J.O.C Prince Diego vs Seven 5:20 pm

Lucha sorpresa 8:15 pm

Además, también podrás vivir la final de la Champions en la Zona Pepsi a las 2:00 pm

LO QUE DEBES SABER ANTES DE IR AL BURGER FEST

Los niños hasta los 5 años entran gratis.

El Burger Fest es pet friendly

Está permitido llevar cámaras y equipos fotográficos

Puedes comprar tus hamburguesas favortias con targeta de crédito, débito, billetera digital, pero no aceptan efectivo

No hay reingreso al evento

No se permite el ingreso de bebidas ni alimentos, pero sú puedes llevar y tomatodo y táper vacíos.

Hay estacionamiento al lado del evento y tiene un costo de 20 soles

NUEVAS HAMBURGUERSERÍAS EN EL BURGER FEST

Las nuevas seis hamburgueserías debutarán en este festival. Se trata de Gula, Blast, Cru Burger, Astro Burger, La Mera Jama (Tarapoto) y Meat (Nazca). Cada una llega con una propuesta única y muy a su estilo.

HAMBURGUERSERÍAS EN EL BURGER FEST

Entre las marcas seleccionadas están: One Burger, Mr Smash, Good Guys, Burgers BLC, The Food Truck Store (Argentina), Caos Burger (Argentina), The Burger Vilas (Uruguay), Home Burgers (Colombia), Doomo Saltado y 52MX (inspirada en sabores mexicanos).

La propuesta gastronómica se completa con el regreso de hamburgueserías que ya son clásicas del festival, como Big Boy, Burgerboy, El Jefe, Mad Burger, Fogo, Café A Bistro, Boycott, Dan Dan, Señor Honey, Not a Common Burger, La Recontra, Festín y La Carbonetta (Ica). Esta última fue la primera hamburguesería de provincia en presentarse en el Burger Fest y, además, se consagró como ganadora del Burger Versus 2024, consolidando su lugar como una de las favoritas del público.

BURGER FEST: UNA ELECCIÓN REÑIDA

Este año, más de 200 hamburgueserías postularon a través de la convocatoria digital de Burger Fest. De ellas, se preseleccionaron 15 y se realizó una degustación donde se evaluaron sabor, técnica e innovación. Así se descubrieron verdaderas joyas ocultas: marcas emergentes con apenas 300 seguidores en redes sociales, pero con propuestas bien trabajadas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: