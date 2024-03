En el vertiginoso mundo del emprendimiento, el poder que le aportan las redes sociales a una marca o a tu empresa es incuestionable. Plataformas como Instagram, Facebook y TikTok han demostrado ser vitales para el marketing y la publicidad de emprendimientos y empresas. Sin embargo, la clave radica en la habilidad para utilizarlas estratégicamente.

Por ello, Diego Quiroz, reconocido como uno de los principales creadores de contenido en nuestro país con una comunidad de más 1 millón y medio de seguidores en sus redes sociales y autor de su reciente libro, “Y a ti, ¿quién te sigue?, nos comparte su experiencia y conocimientos para potenciar la presencia de marcas en las redes sociales a través de los siguientes tips:

1. Compartir contenido con la mayor frecuencia posible

Si quieres vender un producto, servicio o marca personal, es importante darle a tu comunidad una muestra a diario, no solo para estar presente en la cabeza de tu audiencia o potenciales clientes, sino para jugar según las reglas del algoritmo, de las redes sociales, para lograr la exposición deseada en estas plataformas. Es necesario compartir contenido con la mayor frecuencia posible.

2. No vendas siempre

Una comunidad facilita enormemente tu capacidad de convertir oportunidades en ventas, sin embargo, un vendedor no crea grandes comunidades, alguien que entrega valor sí. Eres un emprendedor y está claro que tienes que vender, pero necesitas contar con una estrategia, armar una comunidad compartiendo contenido de valor, no solo invitando a la compra sino brindando valor, que puede tomar forma de consejos, entretenimiento, información y más. Con la filosofía de que cada post cuenta, es necesario destacar la importancia de la autenticidad y la conexión emocional con la audiencia. De todas tus publicaciones trata convertir una venta en el 20% de ellas, en el 80% restante entrega valor, sin tratar de vender.

3. Concéntrate en ser entretenido

No importa cuál sea tu rubro, concéntrate en ser interesante, útil, cautivador, y pon el 80% de tu tiempo y atención a los tres primeros segundos de tu contenido. A esos 3 segundos le llamamos gancho y en ese espacio de tiempo debes lograr ser entretenido, haciendo gala de toda tu creatividad e ingenio, no querrás que te deslicen y pasen al siguiente video, porque el tuyo resultó aburrido.

4. El contenido tiene que ser útil para la comunidad

Debes detectar el problema o dolor que tiene tu público para brindar una solución, para ello debes conocer muy bien a tu cliente. Y en caso ya hagas contenido, revisa tu “Panel para profesionales” y familiarízate con los indicadores de tu audiencia (sexo, edad, de dónde son, y más) y también con las estadísticas de tus contenidos, esto te ayudará a conocer mejor sobre sus necesidades y a te ayudará a ser más efectivo cuando hagas el llamado a la acción de tu comunidad, el popular “Call to action”.

5. Sí a la publicidad, siempre y cuando tengas buen contenido orgánico

Si pagas por un anuncio, podrás tener un mayor alcance, podrías ganar algunos seguidores, generar interacción, pero cuando el público llegue a tu perfil, ¿luego qué podrá encontrar? ¿más contenido de valor? Porque consideremos que el contenido publicitado puede llegar a la gente sin necesidad de ser bueno, pues recuerda que has pagado para que se vea, pero si tu contenido es igual, es probable que no consigas los resultados que esperabas. Se volverá un círculo vicioso donde vas a tener que pagar para ser visto, porque el día que dejes de pagar por publicidad, tu contenido no responderá por sí solo. Por eso la estrategia que recomiendo siempre será mixta: anuncios siempre que hayas hecho la tarea y cuentes con contenido orgánico, de valor, de verdadero impacto para tu audiencia o clientes.

6. Reconoce tu plataforma

Debes detectar la red social más utilizada por tu público y los diferentes tipos de formato y su utilidad, así tendrás una estrategia más clara y sólida. Por ejemplo, un story es más visto por tus seguidores, mientras que un reel es el formato ideal para llegar a nuevas personas, potenciales nuevos seguidores, es ideal para hacer crecer a tu perfil. Conoce a tus redes sociales.

Para aprender más sobre como crecer en las redes sociales, Diego Quiroz ha publicado su reciente libro, “Y a ti, ¿quién te sigue?”, una guía que te enseñará a dominar las redes sociales vivir de tu pasión y transformar tu vida. ¿Estás listo para abandonar la rueda del hámster y cambiar tu vida a través de la creación de contenido? Hoy en día, quien no está en redes simplemente no existe. No se trata de una artimaña, sino de una conclusión lógica producto de tener una marca personal relevante, de ser un referente; es una gran oportunidad vivir el sueño de independencia y abundancia que todos, en mayor o menor medida, tenemos.

¿QUIÉN ES DIEGO QUIROZ?

Diego Quiroz, uno de los más grandes creadores de contenido de tecnología en Perú, nos enseña en el siguiente libro, a través de cinco lecciones básicas, cómo dominar el mundo de las redes sociales y posicionarte como un referente en tu área, para avanzar hacia el éxito personal y económico. Y a ti, ¿quién te sigue? Ya se encuentra disponible en librerías a nivel nacional.

Para conocer más tips para potenciar tu emprendimiento:

● Live #LecturaaDomicilio: martes 19 de marzo a las 8:00 pm en @Buscalibre

● Presentación del libro “Y a ti, ¿quién te sigue?”: jueves 21 de marzo a las 7:00 pm en Crisol Óvalo Gutiérrez. Acompaña Jesús Veliz.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Google destinó más de 14 millones de dólares a proyectos para mujeres de Hispanoamérica

Cuatro tecnologías que mi empresa necesita para crecer