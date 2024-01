En los últimos años, los emprendimientos peruanos han desempeñado un rol de suma importancia para el desarrollo del país. De hecho, según la Cámara de Comercio de Lima, actualmente las Mypes aportan el 25% del PBI y generan el 85% del empleo.

En esa línea, en el Perú cada vez hay más emprendedores que deciden iniciar un nuevo negocio, sin embargo, esto puede significar un gran reto debido al esfuerzo que conlleva crear un emprendimiento desde cero hasta convertirse en una empresa fuerte y consolidada. Ante ello, plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre se convierten en el aliado ideal de las pymes, brindándoles un amplio y gratuito espacio de visibilidad para ofrecer sus productos.

En ese sentido, Mercado Libre, brinda algunas recomendaciones para todos aquellos que están empezando a emprender:

Ofrecer variedad de productos:

Una de las principales recomendaciones es contar con una amplia cartera de productos, ya que esto aumentará las posibilidades de compra. Por ello, se aconseja tener una gran variedad de tallas, colores y modelos. Además, es importante no descuidar la calidad ya que esto definitivamente repercutirá en la experiencia que se lleve el consumidor con la marca.

Publicar toda la información necesaria:

Se debe tener especial cuidado con la información que se comparta de los productos, considerando no solo la descripción y especificaciones técnicas sino también las fotografías, ya que este es el único medio que los usuarios tienen para conocer sobre el producto. Por ello, si un potencial comprador no encuentra toda la información necesaria, es muy probable que termine desistiendo de realizar la compra al no sentirse seguro.

Diversos métodos de pago:

Es muy importante ofrecer un proceso de pago seguro, eficiente, sencillo y con diversas opciones de pago. En ese sentido, Mercado Pago, la Fintech líder de Mercado Libre en la región, es una gran opción para todos los emprendedores ya que al ser una pasarela de pago brinda diversas modalidades como, tarjetas de crédito, débito, banca por internet, efectivo, entre otros.

Envíos rápidos y seguros:

La logística es una parte muy importante del proceso de compra. Por ello, ofrecer envíos cada vez más rápidos y seguros será un plus para todos los negocios. Debido a ello, Mercado Libre cuenta con Mercado Envíos, una solución que permite que los pedidos lleguen dentro de las 24 horas a Lima Metropolitana y dentro de las 48 horas a nivel nacional. Además, los envíos son gratis por compras mayores a S/ 79.00, convirtiendo la oferta mucho más atractiva para los compradores.

Tener canales de comunicación oficiales:

Se debe contar con canales de comunicación oficiales que ofrezcan seguridad y rapidez en la interacción. De esta manera, se podrá tener una comunicación más fluida con los compradores y así resolver cualquier duda, sugerencia o situación que pueda presentarse.

¿Cómo abrir una cuenta en Mercado Libre?

Si eres un emprendedor digital y quieres sumarte a una plataforma de comercio electrónico, te mostraremos los simples pasos para abrir una cuenta en Mercado Libre:

Ingresa a www.mercadolibre.com.pe y selecciona la opción Crea tu cuenta.

Podrás registrarte como persona individual o como empresa:

Como Persona Natural: Tendrás que ingresar nombre, apellido y mail. Crear una clave y darle clic en registrarme.

Como Empresa: Tendrás que ingresar RUC, razón social y mail. Crear una clave y darle clic en registrarme.

3. Si ya tienes una cuenta en Mercado Libre y quieres registrarte como empresa, no necesitas registrarte nuevamente. Puedes solicitar el cambio de titularidad de tu cuenta desde Mis datos, luego te diriges a Datos personales, seleccionas la opción Necesito ayuda y finamente eliges Cambiar la titularidad de mi cuenta.

Finalmente, cabe señalar que Mercado Libre es la única plataforma en el Perú que ofrece la opción de pagar hasta en 12 cuotas sin intereses en los principales bancos del país como BCP, BBVA, Diners Club, Interbank y Scotiabank.

*Aplican términos y condiciones, ingresa a www.mercadolibre.com.pe/gz/condiciones-bancos

