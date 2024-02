En el Perú, cerca del 43% de los peruanos están dispuestos a iniciar un negocio en los próximos tres años. Un entorno cultural cada vez más desarrollado que premia la creación de nuevas iniciativas empresariales y no penaliza el fracaso, avances en materia de infraestructura de soporte empresarial y normativa parecen estar impulsando el crecimiento de este indicador que ha evolucionado favorablemente en los últimos años.

Según el Ministerio de la Producción (Produce) en nuestro país hay más de 102,000 emprendedores formales, los cuales generan, en conjunto, 340,000 empleos directos. Además, destacó que, de acuerdo con cifras de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del sector, el 48.9% de los emprendimientos registrados al 2021 se concentran en Lima y Callao. Detalló, asimismo, que el 83.4% del total de emprendimientos se encuentra vinculado a actividades de comercio (41.7%) y servicios (41.7%), en tanto sus ventas promedio mensual ascienden a S/ 22,000.

Por otro lado, en el mercado de Colombia también ha emergido como un próspero ecosistema para el emprendimiento, donde la innovación y la creatividad siguen en crecimiento. A medida que nos adentramos en el 2024, enfrentamos desafíos económicos y sociales significativos, pero también un período dinámico para los emprendedores colombianos. Las iniciativas gubernamentales enfocadas en el emprendimiento ofrecen un panorama prometedor para Colombia. Según Innpulsa, más de 54,833 colombianos participaron en programas destinados a fortalecer la mentalidad y la cultura emprendedora en los 32 departamentos, y se destinaron más de 42,000 millones de capital para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en todo el país.

Recientemente, OBS Business School publicó el informe Presente y Futuro del Emprendimiento, dirigido por el profesor Ralph Michaud. El informe analiza los desafíos y las oportunidades emergentes, como el surgimiento de nuevas tecnologías y la creciente importancia de prácticas empresariales éticas y sostenibles, y se adentra también en la realidad del emprendedor.

Al respecto, el informe expone también diferentes datos importantes sobre el emprendimiento a nivel global y latinoamericano. Por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que clasifica países según su entorno emprendedor en el índice NECI que valora las políticas gubernamentales, burocracia e impuestos, infraestructura, educación en emprendimiento o transferencia de I+D, entre otros factores.

“Según las estadísticas, los 5 mejores para emprender son Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Taiwán, India y Holanda. El ranking también incluye a Colombia en la posición 28, liderando en Latinoamérica, sin embargo, los desafíos para los startups en la región incluyen acceso a financiamiento, infraestructura y burocracia”, afirma Michaud.

ASPECTOS CLAVE DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Tres son los elementos que han influido y continúan impactando en el ecosistema emprendedor según Michaud: los aspectos tecnológicos, los sociales y de negocio. Por un lado, el 2023 ha sido un año clave para la consolidación de la Inteligencia Artificial Generativa en el ecosistema de startups. Esta tecnología está revolucionando sectores enteros, desde el arte hasta la ingeniería avanzada, fortaleciendo múltiples modelos de negocio, y se espera que el mercado de la IA alcance los US $1.5 trillones en el 2030, con gran relevancia especialmente en investigación, desarrollo de contenido, marketing y otras áreas empresariales.

TENDENCIAS EN MODELOS DE NEGOCIO

Los emprendedores en Latinoamérica que enfrentan distintos retos económicos y sociales, suelen tener en cuenta de manera más pronunciada las implicaciones sociales en sus emprendimientos, afirma el informe, sin embargo, estas son las dos tendencias principales que marcarán el futuro de la sostenibilidad para la región.

“El 2023 se destacó por la innovación en modelos de negocio con soluciones híbridas que combinan tecnología, personalización y sostenibilidad”, expone Michaud. En Latinoamérica, la Fintech es la industria líder, mientras que healthtech no tiene tanto peso según Glisco Partners & Endeavor, ambos sectores son líderes en enfocarse en ESG (se corresponden - en inglés - con los conceptos ambiental, social y de gobierno corporativo).

Las Fintech en Colombia siguen siendo clave en el ecosistema startup, cuentan con crecimiento anual en promedio de 24% o 25%, al cierre del 2023 se habían constituido 361 Fintech locales, y el 63,6% de las mismas generan menos de US$ 500.000 anuales, aunque un 2.7% de estas empresas se ubicaron en el rango de US$ 50 a US$ 300 millones en ingresos.

La GenAI ha acaparado la mayor parte de la inversión en el 2023 y se espera que su impacto sea incluso mayor que el de internet, pues su aplicabilidad en diversos sectores y para múltiples funciones la hace extremadamente atractiva. Incluso en las actuales condiciones económicas se considera que “cualquier proyecto empresarial puede valer hoy menos que hace un año a no ser que de alguna manera guarde relación con la IA”, indica en informe.

El autor concluye que las startups están experimentando un crecimiento notable. Sin embargo, las condiciones para emprender no son las mejores y siguen representando un reto y una amenaza constante al crecimiento de los ecosistemas. Las políticas gubernamentales deben impulsar el crecimiento y favorecer las inversiones locales para impactar favorablemente en los proyectos de los emprendedores.

Para obtener mayor información del estudio pueden ingresar a :https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/OBS_Presente%20y%20Futuro%20del%20Emprendimiento.pdf

