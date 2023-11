El aumento de los fraudes bancarios por llamadas y SMS son un grave riesgo para todos los usuarios bancarios, el auge de las tecnologías representa un abanico de oportunidades para el crecimiento, sin embargo, también implica el incremento de ataques cada vez más sofisticados de parte de los estafadores para sustraer información confidencial y el dinero de las personas.

Mientras el 2022, la modalidad de fraude con mayor impacto fue la suplantación en la Banca Virtual vía Phishing, este año se han presentado nuevas modalidades como el Vishing y se ha incrementado considerablemente el Caller ID Spoofing.

Entre los perfiles de personas que son más propensos a caer en este tipo de fraudes telefónicos o vía mensajes de texto, referencialmente se tienen: Las personas no digitales, aquellos usuarios recién bancarizados, las personas adultas mayores y clientes muy jóvenes.

“Frente a este escenario, el sector financiero tiene un gran desafío y en Bancom estamos trabajando diferentes desarrollos para mitigar el riesgo de fraude a nuestros clientes. Asimismo, es responsabilidad de cada persona estar preparado y vigilante frente al incremento de los fraudes bancarios”, indicó Bancom.

Además, de acuerdo con la investigación: “Visión General de las Amenazas en América Latina realizado por Kaspersky Lab” se han registrado en el 2023 un total de 286 millones de intentos de ataques cibernéticos durante el último año, lo que representa un aumento del 617 % en comparación con años anteriores.

Bancom te proporciona las siguientes recomendaciones sobre lo que NO debes hacer al recibir llamadas telefónica o SMS sospechosos que perjudiquen tu patrimonio financiero:

1.- No compartas información confidencial por SMS o teléfono:

Nunca compartas información personal o financiera con alguien que te llame sin antes verificar su identidad. Pide el nombre del representante y la razón de la llamada. Luego, comunícate con el banco a través de un número oficial para confirmar que la llamada es legítima. Además, cerciórate que tu entidad financiera te proporcione la funcionalidad de autenticación biométrica en tu móvil para gestionar de forma segura las llamadas. Si tienes dudas sobre la información que te están preguntando en una llamada telefónica no olvides que puedes llamar a la central telefónica de tu banco y validar los datos del funcionario que te está atendiendo.

2.- No expongas tus datos:

Los estafadores pueden preguntarte por detalles como tu número de cuenta, PIN, contraseña o código de seguridad, frente a ello nunca expongas tus datos completos o la de tus tarjetas en redes sociales, WhatsApp, etc. Ten presente que tu banco, nunca te pedirá información sensible de tus cuentas; recuerda que debes desconfiar de una llamada de una tercera persona, a la cual no conocemos.

3.- No confíes en llamadas de urgencia sin comprobar su autenticidad:

Las llamadas telefónicas fraudulentas siempre buscarán transmitirte una noticia de emergencia o una oferta como gran oportunidad; y te pedirán que realices una acción en el inmediato plazo: Que digites o les brindes tu clave OTP, que realices un abono a tal cuenta para gozar de tal promoción, etc. Si te encuentras en una situación similar nunca brindes información sensible de tus cuentas, no cedas a la presión y toma tu tiempo y mantén la calma para verificar la autenticidad de la llamada.

4.- No descargues aplicativos de dudosa procedencia:

Utiliza la aplicación móvil, el número de atención al cliente o el sitio web oficial de tu banco para revisar tus transacciones y realizar operaciones bancarias. Estas plataformas son más seguras que las llamadas telefónicas no solicitadas. Por ejemplo, Bancom implementa medidas Homebanking, mecanismo que obliga al cliente a ingresar una clave la cual llega al celular del cliente (App del banco).

Recuerda que los bancos están comprometidos en mantener tu seguridad financiera, y si alguna vez tienes dudas sobre una llamada, no dudes en verificar su autenticidad utilizando canales oficiales.

Juntos, podemos mantener nuestras finanzas seguras en un mundo digital en constante evolución. La seguridad financiera es un esfuerzo conjunto, y juntos podemos combatir esta tendencia alarmante de fraudes por llamadas. Para más información sobre medidas antifraude de Bancom visite la página web: Banca Virtual | Bancom: El poder de poder.

