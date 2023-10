En los últimos años, muchos emprendedores han visto con muy buenos ojos la opción de exportar sus productos a mercados extranjeros donde han sido bien recibidos y gracias a la tecnología lo han podido lograr. Sin embargo, existe un grupo de marcas que todavía desconocen los procesos y tienen miedo de fracasar. En esta nota les contamos qué cosas deben tener en cuenta para aprovechar esta oportunidad.

UN PEQUEÑO PANORAMA DE NUESTRO PAÍS

Según un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), representan cerca del 94% de las poco más de 7,600 exportadoras que existirían en el país. Sin embargo, estas empresas solo contribuyen con menos del 5% de las divisas que ingresan por exportaciones, lo que significa que los ingresos nacionales aún dependen en su gran mayoría de las actividades de las grandes empresas.

Jorge Cosio, docente de la carrera de Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Le Cordon Bleu, comenta que el Perú es un país con una gran diversidad de recursos naturales y una ubicación estratégica; sin embargo, es importante cerrar el círculo económico con capitales nacionales y extranjeros.

“Considerando que el Perú posee diversos recursos, principalmente materias primas y recursos humanos, debemos recordar que estos no son suficientes por sí solos si no cerramos el círculo económico con capitales nacionales y extranjeros, que nos permitan desarrollar mayores ventajas, echando a andar la producción y el empleo. Esto acompañado de una moderna educación y transferencia de tecnología, que a la larga traerá bienestar social a la población”. Además, Cosio agregó que el Estado está en la obligación de crear un clima de estabilidad y confianza para estas inversiones y promover la activa competencia del país en el mercado mundial para atraer a los grandes capitales que no existen en el mercado local y que son necesarios.

Frente a este contexto, el docente señala que las empresas exportadoras que tienen mayor éxito son aquellas que prestan atención a las necesidades de los mercados internacionales, por lo que es de suma importancia iniciar una aventura empresarial exportadora con una investigación previa de los mercados internacionales.

5 consejos que debes tener en cuenta si quieres exportar tus productos con éxito.

♦INVESTIGAR EL MERCADO

Es importante realizar una exhaustiva investigación del público al que se pretende dirigir para maximizar oportunidades, minimizar riesgos y entender las necesidades y preferencias del público final.

♦ ESTAR PREPARADO

Prepararse adecuadamente para responder a las exigencias de los potenciales clientes es de suma importancia para satisfacer sus exigencias y tener éxito a largo plazo.

♦ OFRECER PRODUCTOS INNOVADORES

Desarrollar ventajas competitivas y ofrecer productos y/o servicios con una clara propuesta de valor es valioso para aumentar la competitividad y destacar en un mercado saturado.

♦ MONITOREAR EL MERCADO CONSTANTEMENTE

Hacer seguimiento a las operaciones y monitorear permanentemente los cambios en los entornos, principalmente las oportunidades y amenazas que se presenten en el mercado, ayuda a disminuir riesgos.

♦ TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS

Tomar decisiones estratégicas: Pensar de manera estratégica y tomar decisiones con miras en el desarrollo de negocios y relaciones comerciales de largo plazo es crucial para identificar oportunidades de mercado, minimizar riesgos y maximizar el éxito.

CONSEJOS DE UN EXPERTO

Finalmente, Jorge Cosio, docente de la carrera de Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Le Cordon Bleu, aconseja informarse sobre legislación comercial internacional y entender principios básicos que están relacionados con normas aplicables a los contratos más comunes en los negocios internacionales hoy en día, como la compra-venta internacional, las alianzas comerciales, representaciones, franquicias, agencias, sucursales, concesiones, licitaciones, normas técnicas, la propiedad industrial, distribución, tributación, contratación de servicios, producción o recursos humanos, los acuerdos comerciales, la resolución de conflictos, el arbitraje, entre otros.

