Asumir riesgos significativos y enfrentar desafíos para perseguir objetivos y poder cumplir con sus sueños, es algo que no hacen muchas personas. Se conforman con lo seguro, tienen temor y muchas veces creen que no poseen las herramientas y habilidades necesarias para lograrlo, por lo que prefieren tomar una actitud más cautelosa y no asumir riesgos. Según una encuesta nacional de satisfacción laboral realizada por la Consultora Ackermann International en el 2020, sólo el 24% de trabajadores es feliz con su empleo.

“Llevo casi 20 años en Perú y en todo este tiempo algo que he podido observar es que los peruanos son muy emprendedores e ingeniosos. Sin embargo, desde jóvenes le dan prioridad a encontrar un trabajo con el que puedan cubrir sus necesidades y en la mayoría de casos, no disfrutan de esta etapa”, sostiene Carsten Korch, empresario y autor del libro ‘De soñador a emprendedor’.

Los peruanos tienen un increíble potencial pero muchos se limitan. Para cumplir los sueños no siempre es necesario tener un gran capital. Grandes negocios que hoy facturan millones al año, surgieron con bajo presupuesto, pero con habilidades y actitudes que los llevaron adonde están hoy, agrega Korch.

En ese sentido, el autor nos brinda 5 consejos que en su experiencia lo llevaron a cumplir sus sueños:

NO TEMAS AL CAMBIO

El miedo funciona como un grillete que no nos permite avanzar y nos obliga a poner nuestros sueños en modo de espera. En lugar de ver el cambio como algo amenazante, trata de verlo como una oportunidad para aprender y crecer. El cambio puede abrir nuevas puertas y experiencias en tu vida.

DA SOLUCONES, NO PROBLEMAS

Lo importante es lidiar con los imprevistos e identificar las posibilidades para salir de ellos. Aproxima la situación con una actitud positiva y constructiva. Evita culpar o señalar con el dedo, ya que esto puede obstaculizar la búsqueda de soluciones efectivas.

UN PASO ATRÁS SIRVE PARA TOMAR IMPULSO

Aceptar que tenemos dudas, miedos y que no siempre va a ser fácil conseguir lo que queremos es parte del proceso. Si sientes que estás atascado o no estás progresando hacia tus metas, detenerte para reevaluar tus objetivos y ajustar tu estrategia puede ayudarte a encontrar una ruta más eficiente hacia el éxito.

FRACASA RÁPIDO

Si uno invierte demasiado tiempo y dinero en un proyecto que no sabe si va a funcionar, el riesgo es muy alto. En cambio, si haces lo mínimo viable para probar tu idea, podrás ver más rápidamente si funciona o si hay que corregir algunas cosas antes de volver a intentarlo. Fracasa rápido y aprende rápido. Descubrirás que no es posible evitar una tormenta, pero sí estar mejor preparado para navegar a través de ella.

HAZ DE LA FELICIDAD TU SELLO DE GARANTÍA

Hacer lo que amas y perseguir tus pasiones puede aumentar significativamente tu sentido de satisfacción y realización personal. Esto puede aplicarse tanto a tu vida personal como profesional. Siempre habrá altibajos y desafíos, que se deben enfrentar con resiliencia y la creencia de que puedes superarlos, lo que contribuirá a tu sentido general de bienestar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: