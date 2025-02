Llegar a fin de mes con menos dinero del presupuestado puede ser más común de lo que piensas y se debe, en gran medida, a los gastos hormiga. Estos pequeños desembolsos recurrentes, aunque parezcan inofensivos, se acumulan y desequilibran nuestro presupuesto mensual.

Pequeñas compras diarias como cafés, pedidos de comida por delivery, suscripciones que ya no usamos y gastos en aplicaciones de taxi son algunos ejemplos de los gastos hormiga. Al reducir nuestra capacidad de ahorro, generan una mayor dependencia del crédito y pueden reflejarse negativamente en nuestro historial crediticio.

“Los gastos hormiga no son necesariamente malos por sí mismos, por lo que no es urgente eliminarlos totalmente de la cotidianidad. Sin embargo, sí es clave reconocer que pueden traer problemas con el manejo de nuestro dinero, porque no podrían dejar sin dinero necesario para gastos vitales y llevarnos, sin darnos cuenta, a altos niveles de deuda”, afirma Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

¿Cómo manejar los gastos hormiga?

El gerente comercial de Experian Perú explica que estos gastos pueden variar según el nivel de ingresos de cada persona, pero comparten un rasgo en común: no suelen estar presupuestados. Por ello, comparte estas claves para evitar llegar a fin de mes sin dinero:

Monitorea tus gastos y evalúa patrones de consumo: lleva un registro de tus gastos y calcula cuánto representan los gastos hormiga en tu presupuesto mensual.

lleva un registro de tus gastos y calcula cuánto representan los gastos hormiga en tu presupuesto mensual. Reduce gastos no esenciales: prioriza tus gastos, clasificándolos en “Vitales”, “Necesarios” y “Gustos o Compras prescindibles”. Así podrás identificar cuáles pueden eliminarse.

prioriza tus gastos, clasificándolos en “Vitales”, “Necesarios” y “Gustos o Compras prescindibles”. Así podrás identificar cuáles pueden eliminarse. Crear un presupuesto claro: organiza tus ingresos destinándolos a necesidades esenciales, deseos razonables y ahorros o deudas. Haz un seguimiento mensual para ajustar según sea necesario.

organiza tus ingresos destinándolos a necesidades esenciales, deseos razonables y ahorros o deudas. Haz un seguimiento mensual para ajustar según sea necesario. Adoptar estrategias efectivas: Usa métodos como el de los 30 días, donde esperas un mes antes de realizar una compra para evaluar si realmente la necesitas; o el método 50/30/20, asignando 50% de tus gastos a necesidades, 30% a deseos y 20% a ahorro y deudas.

Usa métodos como el de los 30 días, donde esperas un mes antes de realizar una compra para evaluar si realmente la necesitas; o el método 50/30/20, asignando 50% de tus gastos a necesidades, 30% a deseos y 20% a ahorro y deudas. Consulta periódicamente tu historial crediticio: revisa tu perfil financiero en plataformas como Mi Sentinel (https://www.misentinel.com.pe/), que te permite monitorear deudas pendientes u olvidadas, activar alertas y recibir notificaciones sobre actividades sospechosas en tus cuentas.

El crédito como herramienta para el crecimiento financiero

Manejar responsablemente nuestras finanzas no necesariamente significa eliminar completamente los gastos hormiga, sino tomar decisiones informadas que permitan optimizar nuestro presupuesto y construir un historial crediticio sólido. La planificación y el monitoreo constante de nuestra salud financiera permiten aprovechar el crédito como una herramienta para el crecimiento personal y profesional, garantizando un acceso más favorable a oportunidades de financiamiento.

