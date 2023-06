Hasta Magdalena del Mar tuvo que llegar ‘El príncipe del rap’ para buscar a su primo Carlton Banks . Y lejos de vivir en su lujosa mansión en Bel-Air, en Los Ángeles, Will Smith halló a su familiar cocinando y preparando los mejores platos marinos y criollos de la capital en su restaurante Tradiciones.

Imitador y chef bromearon por su parecido físico con los personajes de la serie

Está divertida escena fue protagonizada por el ‘Will Smith peruano’ interpretado por el venezolano Yashual Eduardo Avila Abello, y el chef nacional José Carlos Verano , quién, tomó a gracia el parecido de este personaje televisivo.

“Me habían dicho que nos parecíamos, pero no presté atención al tema, pero ahora que estoy junto al Will Smith peruano he notado que tengo algo de Carlton Banks y he aprovechado para enseñarle a cocinar a mi primo” , bromeó el emprendedor.

En determinado momento, ambos personajes, se animaron a bailar la canción It’s Not Unusual, de Tom Jones, tema icónico que popularizó Carlton en la serie el ‘Príncipe de Bel-Air’, arrancando carcajadas de los comensales.

Verano, además de ser una ocurrente persona, es un reconocido chef que tienen varios años en la gastronomía peruana. Integró el equipo de Gastón Acurio que desarrolló la feria gastronómica Mistura y hoy tiene su local donde el plato bandera es el fetuccini a la huancaína con lomo saltado.

Sepa que

+ Puedes seguirlo en sus redes sociales, como: @josecarlosverano

+ La rica sazón de Verano la aprendió de su madre quien vende buffet criollo, y de su padre, un pescador chorrillano