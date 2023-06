Nadie se resiste al rico cebichito. La fiesta de nuestro plato bandera, el cebiche, tiene como protagonistas en todo el Perú a maestros cebicheros, nuevos talentos, emprendedores y comensales deseosos de disfrutar lo mejor de nuestro mar. Y entre ellos, personajes que reconocen el cariño del Perú y que la hinchada blanquirroja siempre tiene presentes .

En el Día Nacional del Cebiche se vio al ‘Tigre Gareca’ peruano (’doble de Ricardo Gareca), que no solo sorprendió preparando su platillo en el Festival del Cebiche Victoriano (que se realiza en la plaza Manco Cápac) sino que invitó a ‘Lapadula’ de Pucallpa a disfrutarlo. ¿Cuál es el tip que dio para el ‘cebiche Gareca’?

Doble de Gareca sorprendió con su 'faceta cebichera' junto a un nuevo personaje que defiende a la Blanquirroja. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Andrés Paredes / Trome / A. Quiroz).

“¿Quién dice que estoy sin chamba? Aquí me quedo, che. ¡Pensá!”

“Mi cebiche con corvina, cebollita, limón, ají limo, culantro, camote, choclo, canchita y la clave: su toque de leche de tigre Gareca. ¿Quién dice que estoy sin chamba? Estoy en Perú, el cariño es grande y aquí me quedo, che. ¡Pensá! ”, dijo a Trome, bromeando, Jaime Willis, el ‘doble’ del ‘profe’ Ricardo Gareca.

Junto a él estuvieron otros hinchas como Run Run de la Selección, el Inca Guerrero y ‘Elmo’. “ Hinchamos por el Perú, como no hacerlo por el cebiche. ¡Aúuu! ”, nos dijo Run Run.

‘Lapadula’ charapa: “Comí cebiche de doncella y de lagarto, buenazo”

Y no desde Italia sino desde Pucallpa, llegó ‘Lapadula’. “En Perú hay cariño. El Run Run de la selección (hincha peruano) me invitó. Me emocioné al ver al ‘profe’. Incluso me ha convocado, pero para las pichangas, ja,ja,ja ”, dijo también Leonardo Dávila, el ‘Lapadula’ pucallpino o ‘Lapadula charapa’, ya que imita a Gianluca Lapadula.

“Allá en mi tierra comemos cebiche de doncella con ají charapita y el cebiche de lagarto, ¡buenazo!”, afirmó, sin dejar de mencionar que el cebiche Gareca también estuvo en su punto.

Doble de Gareca sorprendió con su 'faceta cebichera' junto a Lapadula charapa, nuevo personaje pucallpino que defiende a la Blanquirroja. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Andrés Paredes / Trome).

Además, Ricardo Chumpitaz, chef de Caleta de Chumpi (El Agustino), brilló fileteando un gran mero en el festival victoriano que se realiza hasta este viernes en la Plaza Manco Cápac.

Celebrando a nuestro plato bandera, peruanos cebicheros mostraron su técnica. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Andrés Paredes / Trome).

Premian a cebicheros en concursos

Entre los diversos concursos por el Día Nacional del Cebiche, la municipalidad de la Victoria realizó en la plaza Manco Cápac el concurso ‘Mejor cebiche inclusivo’, que tuvo como ganadora a Martha Ecos, paciente oncológica en recuperación. Ella fue premiada con un módulo cebichero y licencia de funcionamiento.

Como jurados estuvieron el maestro Javier Wong, cuyo cebiche de lenguado es considerado como el mejor del mundo, y también el reconocido chef de ‘Mi Barrunto’, Augusto Sánchez .

Celebrando a nuestro plato bandera, concursos cebicheros premiaron a varios peruanos. Javier Wong y Augusto Sánchez fueron jurados. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Andrés Paredes / Trome).

En la Concha Acústica del Campo de Marte (Jesús María) también se vive el festival del cebiche, y durará hasta el 1 de julio, liderado por la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (Armap).

“Nuestro concurso de ‘Maestros del Cebiche’ tuvo más de 70 participantes y el primer puesto lo ganó Jackeline Montalvo del Restaurante La Casita del Sabor, ella recibió el premio de la ‘Cuchara de oro’. El segundo lugar lo obtuvo Zenaida García del Restaurante Toque Mágico”, precisó Javier Vargas, presidente de Armap , organización que también impulsa a nuestro plato bandera .

Celebrando a nuestro plato bandera, concursos cebicheros premiaron a varios peruanos. Uno de ellos fue 'Maestros del Cebiche', organizado por Armap. (Casita del Sabor / Armap).

Sepa que:

El Perú tiene, aproximadamente, 38 mil cebicherías.

El INEI informó que, en el Perú, el cebiche es el segundo plato más consumido fuera del hogar , de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Hay nuevos rubros de emprendimientos marinos como ‘Lechería Los Mellizos’ (venta de leche de tigre) de los emprendedores Luis y Nicol Sánchez Vega. Venden con sistema ‘dark kitchen’ (negocio de servicio de alimentos que atiende solo mediante entrega) debutaron en la feria del cebiche victoriano.

marinos como (venta de leche de tigre) de los emprendedores Luis y Nicol Sánchez Vega. Venden con sistema ‘dark kitchen’ (negocio de servicio de alimentos que atiende solo mediante entrega) debutaron en la feria del cebiche victoriano. El Ministerio de Cultura busca que el cebiche sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad , por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La fiesta del cebiche se disfrutó con diversos insumos. En Cajamarca, por ejemplo, con pescados de agua dulce como trucha y tilapia.

Doble de Gareca sorprendió con su 'faceta cebichera' junto a un nuevo personaje que defiende a la Blanquirroja. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: A. Quiroz / Andrés Paredes / Trome).

