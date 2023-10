Phillip Chu Joy es todo un personaje que se ganó el cariño de sus seguidores que aman la tecnología y los videojuegos. Empezó hace 10 años resumiendo contenidos en Facebook y ahora tiene una gran comunidad de 50 mil suscriptores.

Empezó sorteando un palito de selfie y ahora pasó a iPhones, equipos de alta gama, televisores de última generación, consolas…autos y pronto departamento, pero, ¿cómo lo hace? ¿cuál es el negocio? Conversamos con el ‘chinito’ para conocer más de él.

Desde niño, Phillip buscaba siempre los nuevos videojuegos para mostrarles a sus amiguitos y jugar con ellos.

Phillip, ¿de dónde son tus padres?

Mi padre es peruano de familia china, mi mamá es francesa, pero vivió en Huancayo. Yo nací en Francia hasta los seis años y luego me trajeron a Perú.

Tengo una curiosidad, que la tienen muchos, ¿Cómo pasas de sortear un palito de selfie a los Iphones, autos y artículos de última generación?

La constancia. No quería donarle a cualquiera las cosas que me daban en sorteos a los que eventos que iba, ¿por qué no dárselos a uno de mis seguidores? Como manejaba las redes de Toc y de Cinescape vi que funcionaba sortear, decidí hacerlo. Empecé el 1 de mayo del 2017; pasé de un premio semanal a 9 premios semanales que han ido creciendo a autos y ahora depas.

¿De dónde saca el ‘chinito’ para tener los últimos juegos, los equipos de alta gama, autos y demás para tus sorteos, las marcas te auspician?

Me gustaría que las marcas me ofrecieran un auto para sortear, pero empecé haciendo mis Streamings en el Facebook, tenía un contrato y me pagaban. Luego apareció la opción de colaboradores del Facebook que tenía una suscripción de pago, llegamos a tener 200, luego 5 mil y ahora 50 mil. A esto hay que quitarle las comisiones, impuestos y más gastos.

Phillip Chu Joy, con licencia para jugar. (FOTOS: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ).

CADA DÍA SE UNEN MÁS SEGUIDORES

Seguro te han preguntado tus seguidores, ¿'chinito’ por qué gano en los sorteos?

Me acuerdo que el premio con más inscritos fue para un Iphone con 175 mil comentarios. En el sistema de colaboradores hay 50 mil personas y estadísticamente es complicado que todos ganen, es cuestión de suerte.

HAY EXPERIENCIAS QUE NO LAS PUEDE COMPRAR EL DINERO

Pero, siempre estás engriendo a tus suscriptores con eventos y otras experiencias…

Me da pena cuando no ganan en los sorteos y trato de dar beneficios a los fieles que están años y meses con funciones privadas o los invito a almorzar para agradecerles por acompañarme. Hay experiencias que el dinero no puede comprar. Me gustaría alquilar el Estadio Nacional, pero no bastaría.

¿Cómo hacer para participar de tus sorteos?

Inscribiéndose en P. Chu Joy, que es la página trato de ofrecer los mayores beneficios, también está el sistema de colaboradores en Facebook, pero a parte está el Instagram y el TikTok donde hay premios abiertos.

Chu Hoy (34) en su centro de operaciones. Saliendo del colegio estudió dos carreras pero no terminó. “llegó un punto en que no iba a aprender mucho. la chamba me lo enseñó todo”. (Foto: Víctor Idrogo).

UN GRAN EQUIPO

¿Con cuántas personas trabajas?

Somos alrededor de 21 personas, entre programadores, creadores de contenido, administradores, contador, abogado para los trámites de los autos, logística, esto ya es una empresa.

TODO UN VISIONARIO

¿A qué más te dedicas?

Sigo creando contenidos en redes sociales, hago cápsulas para radio Disney, mis notas de televisión, tengo una empresa que desarrolla videojuegos, una agencia que asesora a marcas de videojuegos y alquilo mi estudio para creadores de contenido.

LA COMUNIDAD CON MAYORES INTERACCIONES EN PERÚ

Cuéntanos de la sorpresa de estar en el ranking con tu contenido codeándote con Shakira, Neymar, Messi y otros…

Una empresa prestigiosa que hace análisis de toda Latinoamérica de las interacciones digitales, me colocó en una diapositiva junto a Shakira, Messi, Neymar, Arturo Vidal, por tener una gran comunidad que más interacciona (22 millones de interacciones en Perú y en Latinoamérica en el 2022). Quedé sorprendido por estar entre cantantes y futbolistas, un chico que comparte cosas de tecnología y juegos.

En el 2022, ubicaron al contenido de Phillip entre las mayores interacciones de Perú y Latinoamérica donde estaban Shakira, Messi y otros.

Consejos para quienes quieren seguir tus pasos en el mundo digital

Empiecen por donde les gusta. Si les gusta mucho un juego, un libro o cualquier actividad o artículo hablen de él, muestra a tu familia y amigos, luego créate una cuenta. Hay muchos ejemplos de youtubers y de creadores de contenido hasta que des con tu propio estilo. La única manera es empezando, aprovecha las redes sociales, si no funciona en el número 51 lo harás.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Chifa Peruanito: El cocinero peruano que se lució con sus platos orientales en la Casa Blanca

Cervecería Artesanal Peruana 7 VIDAS abre su primer Taproom en Lima

Las fresas de Diana: Desafió las bajas temperaturas para producir este fruto en Ancash

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)