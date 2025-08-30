La parlamentaria Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) empezó a ser mencionada en el mundo del coleccionismo peruano estos últimos días, pero no por una buena razón: Se conoció que la legisladora presentó el 25 de agosto, un proyecto de ley mediante el cual busca implementar el ‘Impuesto a los Bienes de Lujo’, el cual señala que se le aplicará un impuesto anual a quienes tengan colecciones de figuras de colección, aeronaves, obras de arte, joyas confeccionadas, jets privados, cuadros y esculturas, colección de monedas o billetes antiguos, automóviles clásicos, anillos de compromiso, relojes o pulseras.

De acuerdo a la propuesta de la legisladora, si una persona tiene una colección que supera las 5 UIT, deberá pagar este impuesto anual. Cabe precisar que 1 UIT tiene un valor de 5350 soles, es decir, quien supere los 26 mil 750 soles, tendrá que asumir este costo.

CRÍTICAS INMEDIATAS

Tras conocerse esta propuesta legal, no tardaron en llegar las críticas y respuestas a esta medida, y no fue cualquier persona vinculada al coleccionismo peruano quien se pronunció en un primer momento en contra, sino que fue Jorge Vásquez, llamado en el mundo otaku como ‘Jorge de Pegaso’ y quien posee dos Récord Guinness por tener la más grande colección de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ en el mundo.

'Jorge de Pegaso' ha recibido diversos reconocimientos internacionales, gracias justamente a su impresionante coleccion. Aquí en un reconocimiento junto a Ryo Ito (representante de la Embajada de Japón en Perú) y Julio Tenorio (representante de la Embajada del Perú en Japón).

“Creo que había otras formas de que la Sunat tenga más liquidez, como cobrándole los impuestos a las grandes empresas que deben mucho dinero . Esta ‘genial idea legislativa’ de la congresista, abarca a figuras de colección, joyas, aeronaves, obras de arte, etc., siempre y cuando tu figura de acción, tu obra de arte, valga más de 5 UIT, es decir, más de 26 mil 750 soles (…) Si tienes muchas figuras, muchas obras de arte, y la suma de todo pasa las 5 UIT, es decir, los 26 mil 750 soles, igual no te escapas del impuesto ”, indica.

Jorge, quien es abogado de profesión, agrega: “Personalmente, pienso que este nuevo proyecto de ley de la congresista Sigrid Bazán, lo único que hace es entorpecer el crecimiento del coleccionismo en Perú, y este es el resultado de hacer un proyecto de ley, sin conocer el tema . Me imagino que la congresista no es coleccionista, o no conoce todos los problemas que tenemos los coleccionistas , no conoce las peleas que tenemos con Aduanas, no conoce las peleas que tenemos con los servicios de transporte, no conoce incluso que hay algunas tiendas en el extranjero que no envían a Perú, porque simplemente no estamos en su mapa económico, como coleccionistas”.

NO ES EL CAMINO

Otro importante coleccionista nacional que criticó la propuesta, fue Renzo Hidalgo, economista de profesión y fundador y director del ‘Museo de Greewok’. Para él, este proyecto no va proceder, por diversos motivos.

Renzo Hidalgo con su disfraz de Greedo. Gracias a su pasión por el coleccionismo y 'Star Wars', logró ser parte de la 'Legión 501', organización sin fines de lucro que hace obras sociales (Foto: César Bueno)

“(El proyecto) es gravar con un nuevo impuesto a los coleccionistas de figuras, que posean piezas de colección, que individual o en conjunto, superen el monto de 5 UIT, es decir, 26 mil 750 soles. La verdad, ya se ha intentado crear un impuesto al patrimonio en varias oportunidades, y no ha prosperado, por las siguientes razones: La primera es la dificultad de la administración y fiscalización por parte de la Sunat; la segunda es por un riesgo de doble tributación; la tercera es que genera un impacto negativo en la inversión y fuga de capitales; la cuarta y última razón es por las experiencias internacionales. Por ejemplo, en países donde se aplicó este impuesto, como Argentina, España y Francia, la recaudación fue muy poca, en comparación con el costo de administrar este impuesto”, señala en su grabación.

Además, sostiene que esto solo significaría ‘una doble tributación’ para los coleccionistas, y le dejó una recomendación a la parlamentaria.

“Si en realidad quieren ampliar la recaudación de impuestos, lo que tienen que hacer es ampliar la base tributaria, y eso sería buscar los mecanismos para formalizar al 70 % del mercado peruano, que actualmente, es informal” , apuntó.

LA RESPUESTA

Tras conocerse las duras críticas que recibió su proyecto de ley, la legisladora no tuvo mejor idea que rechazar los cuestionamientos, compartiendo una imagen que explicaba su proyecto de ley, y aseguró que lo que se busca es que quienes tienen ‘lujos millonarios’ no evadan impuestos.

“Mi iniciativa que plantea crear un impuesto a los bienes de lujo no afecta a quienes trabajan a diario por progresar. Apunta a ese reducido grupo de personas que tienen lujos millonarios y que siempre buscan maneras de eludir impuestos”, escribió en sus redes.

Congresista Sigrid Bazán defendiendo en su Facebook el impuesto a los coleccionistas

NO ACLARÓ NADA

Tras publicar su ‘aclaración’, Jorge Vásquez no dudó en responderle a la legisladora, y enfatizó que no aclaró nunca la preocupación de los coleccionistas de figuras de colección como él, como Renzo, o como otro peruano que haya dedicado su vida a esto.

Tanto Renzo Hidalgo como Jorge Vásquez, le han pedido reflexionar a la parlamentaria Sigrid Bazán sobre su propuesta.

“La congresista ha publicado en su Facebook una imagen muy bonita, que nos va explicar qué afectaría este impuesto, y la imagen tan bonita nos dice que afectaría a los aviones, afectaría a las joyas, afectaría a los Rolex de Dina, afectaría a los yates. Pero lo que no nos dice esta imagen tan bonita, es que en el proyecto de ley dice ‘objetos de colección’. Ella en la imagen tan bonita menciona que los objetos de colección no estarían afectos siempre que estuviesen inscritos en el Ministerio de Cultura . Así que si tu colección de juguetes, figuras de acción, botellas, piedras, libros o lo que sea, pasa las 5 UIT, y no quieres pagar este impuesto, pues prepárate para inscribir tu colección en el Ministerio de Cultura”, explicó.

Asimismo, Jorge remarca que la legisladora sigue mostrando desconocimiento sobre el tema del coleccionismo.

“ Creo que lo que no sabe la congresista, es que cuando uno adquiere una figura de colección, también ya pagó otro impuesto, es decir, el IGV, y en muchos casos, el impuesto por importación. Ahora, según vemos en su imagen, este proyecto de ley tiene nombre y apellido, y es la presidenta Dina Boluarte, que la congresista pretende castigar por tener esos relojes tan caros. Pero lo que no sabe la congresista, es que la presidenta Dina Boluarte va pagar muy fácilmente este impuesto, y que la persona afectada no va ser la presidenta, van a ser las personas que tienen objetos de colección que pasan los 26 mil 750 soles (…) Por tratar de castigar a la presidenta Dina Boluarte, que por cierto, también me parece la presidente más incapaz en la historia del Perú, está afectando a personas que no tienen nada que ver con la incapacidad presidencial ”, enfatizó.