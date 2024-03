Carlos Wilfredo Aguilar ‘Makukito’ es carpintero de ribera y es un personaje muy querido en el puerto de Chorrillos, pues lleva más de 30 años elaborando pequeñas embarcaciones de pesca que le piden a nivel nacional. Él continúo con el legado de su padre que fue capacitado por expertos ebanistas italianos en El Callao.

Este chorrillano saltó a la fama luego de que un video se viralizara en redes sociales. A pesar de su pequeña estatura, de 1.56, ‘Makukito’ es muy hábil y tiene gran destreza para treparse a los botes y arrancar con sus jornadas que empiezan a las 5 de la mañana en su taller, ubicado en la avenida Santa Rita.

SU PADRE LE ENSEÑÓ A TRABAJAR LA MADERA

“Mi trabajo es muy conocido en todos los puertos, pues la gente se fue pasando la voz en todos estos años. Mi padre me dejó esta modesta labor que lo aprendió de italianos que llegaron al puerto del Callao y luego se instaló en Chorrillos para seguir con este arte de la madera”, refirió.

Makukito tiene 50 años, no tiene familia, pero está al cuidado de su madre quien es su motor y motivo para continuar llevando el sustento a casa y dar más trabajo a personas que más lo necesitan en su distrito.

MANTIENE LA TÉCNICA ANTIGUA

Él cuenta que no tuvo la oportunidad de estudiar, su familia no contaba los medios para ello, pero los años y la practica hizo al maestro. Dice que no cualquiera puede hacer una nave de pesca, hay que saber darle forma para que navegue a la perfección y que tenga líneas de desplazamiento, pues sin una buena proporción podría ser un peligro y esta embarcación terminaría dándose vuelta en plena actividad pesquera.

Una chalana que mida 4 metros, para seis personas o que cargue unos 500 kilos cuesta cuatro mil soles terminando y pintado, listo para ingresar al mar. Si es más grande, el precio aumenta.

Sus manos callosas, llenas de heridas y con un dedo inmóvil de por vida no han sido impedimento para quitarle la sonrisa y las ganas de seguir haciendo lo que más le gusta. Él me dice que son gajes del oficio y va por más.

Los pescadores siguen apostando por los botes artesanales con los que hacen sus jornadas diarias. Foto: Britanie Arroyo.

HACEN PEDIDOS EN TODO EL PERÚ

“El boca a boca me ayudó a tener trabajo todo el tiempo. La gente viene de provincia a buscarme para reparar sus botes o para que les haga uno. Ellos traen a veces sus carretas para llevárselos por tierra o simplemente se van por mar”, detalla.

Las grandes embarcaciones que extraen pescados en alta mar no han podido acabar con la pesca artesanal que da empleo a pequeños pescados del país, ellos llevan el sustento diario a su hogar y eso es una gran motivación para Makuko quien ve con alegría que es parte de esta gran cadena productiva.

“Hay que darse un tiempo prudente para para hacer los botes, cada cliente pide su propio detalle y hay que hacerlo como ellos quieren, pero eso sí, la calidad no puede bajar; por ello utilizo buenas maderas como, la copaiba, el cedro, el cachimbo y el tornillo que son muy duraderas y fuertes”, detalla.

El chorrillano trabaja todos los días porque siempre tiene pedidos y cuenta con un taller para crear sus obras. Foto: Britanie Arroyo.

Este negocio le ha permitido cumplir vivir bien, darle calidad de vida a su mamá, tener un taller que da trabajo a muchos chicos que no tienen la oportunidad de estudiar, pero tienen estos conocimientos para hacerle frente a la vida. Espera que continúen con este arte en madera para que se pierda con el tiempo.

