Zapatea y canta como en sus mejores épocas, cuando era reconocido como uno de los mejores exponentes de nuestra música folclórica . Y aunque mantiene ese mismo ese estilo pícaro y enamorador, el ‘Príncipe Acollino’ ha decidido emprender en el negocio gastronómico, aunque, sin dejar su otra pasión: la música.

Príncipe Acollino emprende en el negocio gastronómico. Foto: Violeta Ayasta

En su casa, ubicada en Mangomarca, San Juan de Lurigancho, vende chancho a la caja china, sopa verde, trucha y cuy frito , además de otros platos típicos de la sierra. Él mismo sazona, adereza y sirve los potajes en su pequeño huarique, que es visitado por decenas de fans suyos, que vienen hasta su local no solo para probar su sazón sino para escucharlo cantar.

Juan Pedro Rosales Ortega es el nombre del artista vernacular, que lleva casi 30 años entregados a la música de los andes. Cuenta que empezó su carrera a la edad de 10 años en su pueblo Acolla, y desde que cantaba sus primeros huaynos en los buses en Lima hasta recorrer varios países de Europa siempre se ha mantenido humilde y agradecido con la vida. “Vivo casi 20 años en San Juan de Lurigancho, mis vecinos me respetan y quieren. Por ahí, cuando me piden alguna cancioncita les cantó porque me debo a mi público” , cuenta.

‘Que linda mi vaca’, ‘El idiota’, ‘¿Por qué me enamoré de ti?’ , entre tantos temas, son interpretados por el ‘Príncipe’, mientras sus comensales disfrutan de la comida típica y otros, cerveza en mano, se ponen a zapatear. “Me gusta que la gente esté alegre, baile y coma bien. Esa es mi forma de ser: Soy alegre y pícaro. Al verme haciendo varias cosas, muchos me preguntan por mi edad, y siempre respondo: Nací en el año que te importa” , bromea el artista.

Sepa que:

+ Puedes seguirlo en sus redes sociales como: @Principe Acollino

+ Sirvió en el Ejército Peruano y fue paracaidista en el año 1985

