En la esquina de la cuadra 3 de la calle Carlos Arrieta, en Barranco está el carrito de Don Claudio Iglesias, un personaje muy conocido y querido por los clientes locales y por los turistas, quienes llegan a saborear sus emolientes calientes que los sirven en enormes vasos de un litro donde llevan todos los mejunjes para aplacar este intenso frío y también para aliviar algunos males.

El experto en esta bebida tradicional nos cuenta que dejó su querida Cajamarca cuando apenas tenía 9 años con el sueño de buscar un mejor futuro en la capital. Llegó a ‘pata calata’ como dice, y aquí andaba en llanques para luego vestir con zapatos. Su infancia fue muy dura, pues sus tíos que lo trajeron lo maltrataban, lo bañan con agua helada, pues solo querían que rinda en el trabajo.

“Empecé a trabajar vendiendo emolientes, luego tamales y chicha. A los 15 años me independicé y puse mi carrito en El Naranjal, en Comas. Luego me puse en Barranco porque quería tener más clientes y me ha ido muy bien, tengo cerca de 30 años y he visto pasar a muchas generaciones”, cuenta.

Don Claudio alista todos sus preparados desde las 2 de la mañana y solo duerme unas horas, ya que sale a trabajar a las cinco de la mañana y cuando todo se acaba regresa a casa para hacer otra ronda y volver al ruedo por la tarde. “Duermo unas horas porque hay tiempo para todo como dice la Biblia”, refiere.

LA BEBIDA PARA TODOS LOS MALES

Cada emolientero tiene su forma de preparar esta tradicional bebida hecha con cebada, linaza, membrillo, canela y otras hierbitas. Mientras que Don Claudio tiene toda la vitrina llena de plantas, pencas, cajitas con diversos menjunjes para atender la necesidad de cada cliente que lleva por un mal.

Para combatir el frío: Nos recomienda las bebidas calientes a base de polen, propóleo, miel de abeja, asmachilca, estevia, borraja, menta y su toque de cañazo de Cajamarca que te pondrá furioso frente a las bajas temperaturas.

Expectorar la flema: Para las personas que quieren botar la flema, lo ideal es el chuchuhuasi con miel de abeja y propóleo, algarrobo, alfalfa y coca.

Inflamaciones: Consumir esta bebida con calaguala, uña de gato, penca de tuna, linaza, cebada y malva.

El achiote: Se toma mucho para el tema de la próstata en los hombres y también para el tema de los descensos, menopausia en la mujer.

Cansancio, estrés: Se hace un especial de maca negra con propóleo que son energizantes, dan fuerza y vitalidad.

Diabetes: Las plantas amargas con un poco de miel de abeja con stevia.

Anemia: Se hace un preparado de maca negra, complejo B, levadura, cerveza, alfalfa y kiwicha.

Colón, gastritis: La penca de tuna, sábila, linaza. En caso de infecciones se usa el Tocosh, sábila, sangre de grado y copaiba.

Riñones: La cola de caballo, linaza y penca de tuna.

Cúrcuma: Es buenaza para regenerar el hígado, previene la diabetes y el Alzheimer.

Cuenta que las personas le piden bebidas calientes para los bronquios, inflamaciones y próstata. Foto: Katty Gines.

Dato:

Pueden enviar su Rappi para pedir su emoliente, solo deben coordinar con Don Claudio a través de su número: 945123828.

