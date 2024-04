Para nadie es secreto que, insertarse en el mundo laboral no resulta una tarea fácil y son miles los jóvenes que cada año enfrentan esta realidad. La capacitación es clave y tú podrías acceder a alguna de las 100 becas que se dará a jóvenes que residan en zonas pesqueras.

“Encontrar trabajo en el mercado formal es muy difícil para los jóvenes, sobre todo para aquellos que recién terminan la secundaria y no cuentan con oportunidades de capacitación”, dijo Adriana Giudice, CEO de Austral Group.

Según el último informe de la Fundación Ayuda en Acción, de 18 países analizados en América Latina y el Caribe, el Perú es el que presenta mayor desventaja laboral para los jóvenes: el 37%, que tienen entre 15 a 29 años, no pueden acceder al mercado laboral después de terminar sus estudios y solo el 33% consigue un trabajo de acuerdo a lo que estaba buscando. Uno de los motivos: la falta de adecuadas competencias y desarrollo de habilidades .

Becas de capacitación

La capacitación es una de las claves para la formación y desarrollo profesional , y debe orientarse no solo a los contenidos académicos y avance tecnológico sino también al manejo de las habilidades blandas.

Para contribuir en la reducción de esta brecha, Austral Group, en alianza con la Fundación Forge, otorgarán 100 becas de capacitación del programa ‘Tu Futuro’ para jóvenes de entre 18 y 24 años, que residan en zonas pesqueras (Pisco, Chancay, Coishco y Callao). Esto les ayudará a estar preparados al momento de buscar empleo y acceder al mercado laboral formal.

“Decidimos financiar estas becas de formación y contribuir con el sueño de los jóvenes de poder obtener un empleo formal y, así, mejorar su calidad de vida”, afirmó Giudice.

¿Cómo postular a las becas ‘Tu Futuro’?

Los interesados en postular en el programa de becas ‘Tu Futuro’ podrán acceder gratuitamente. Solo necesitan contar con dispositivo con conexión a internet.

Además, para despejar dudas, pueden inscribirse en las charlas informativas virtuales que se realizarán todos los días jueves a las 7 de la noche hasta el 18 de abril (hoy será la última fecha).

¿En qué consistirán las becas de capacitación?

La capacitación de los jóvenes que accedan a las becas 100% gratuitas se orientará al desarrollo de las habilidades blandas, que actualmente son competencias claves que toman en cuenta los reclutadores y las empresas al momento de contratar personal.

Por ejemplo, ‘si un joven no sabe comunicarse, no gestiona su tiempo o no trabaja en equipo, es posible que no tenga éxito en su empleo’, comentó Giudice.

Añadió que no solo la imagen personal sino la autoconciencia, la empatía, la comunicación, la sociabilidad, el trabajo en equipo, la autonomía y la responsabilidad son aspectos claves para emprender un trabajo de manera exitosa y ayudará a lograr otras metas, como cursar una carrera técnica o profesional

Sepa que:

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, uno de cada cinco jóvenes peruanos es ‘Ni-Ni’ , es decir, ni estudia ni trabaja. De cada 100 ‘Ni-nis’ en Perú, 65 son mujeres y 35 son varones.

Para inscribirse en las charlas informativas virtuales del programa 'Tu Futuro' los interesados deberán registrarse en: https://bit.ly/49XHXCn Es gratuito.

del programa ‘Tu Futuro’ los interesados deberán registrarse en: https://bit.ly/49XHXCn El programa ‘Tu Futuro’ es parte del compromiso de la empresa pesquera con el desarrollo de las comunidades de sus zonas de influencia. Se desarrolla de forma anual, en alianza con la Fundación Forge, desde el año 2020.

