Frank Saldaña conocido como ‘el Gordichef’ es uno de los creadores de contenidos más queridos, tiene 3 millones de seguidores en el Facebook y 1.5 millones en el Tik Tok en su cuenta de ‘Ají Causa’. Su historia es un ejemplo para muchos jóvenes, pues a sus cortos 28 años, vivió momentos duros, pues huyó con su familia del terrorismo, trabajó a los 12 años como un ‘mil oficios’ y hacerle frente a una fuerte depresión. Hace poco abrió su restaurante en Trujillo que ya es un éxito.

Él nos contó que desde los 8 años cocinaba con su mamá y a los 12 años se fue de la casa para ir a vivir con su abuelita a Chiclayo donde carecían de todo. Laboró en un restaurante y ahí es donde nació la magia de cocinar. También se dedicó a la construcción, vendía agua y fue un mil oficios a fin de poder sobrevivir.

“Somos de Tocache, pero salimos con mis 5 hermanos y mi mamá huyendo del terrorismo. Llegamos a Trujillo y mi mamá preparaba de 10 a 11 platos con carne y pavo, pero nunca los llegué a probar porque todo era para vender y éramos muy pobres”, detalla.

Saldaña estudiaba cocina, pero lo dejó porque empezó a trabajar. Hubo momentos en el que tuvo que dormir en el suelo porque sufrió de depresión, pues se la pasaba todo el día laborando para tener ingresos y ayudar a su familia.

El restaurante Ají Causa es un homenaje para su madre de quien aprendió a cocinar. Además, le gusta salir a saludar a sus seguidores para tomarse fotos y videos.

AJÍ CAUSA

El nombre nace con la idea de hacer un negocio propio junto a su primo. Al inicio le iban a poner Gor2, pero eso no le ayudaba a su autoestima. “No me lo van a creer, pero en un sueño se me apareció el logo del restaurante que era ‘Ají Causa’ en tonos chicha”, refiere.

La propuesta quebró porque vendían platos de calidad a precios muy bajos.

¿CÓMO NACE GORDICHEF?

El joven cocinero no sabía hacer contenidos en redes sociales ni mucho menos editar. Él junto a su primo hacían parodias y solo ponía su voz para no hacerse conocidos, hasta que un día se disfrazó de Papa Noel y se puso ‘Gordi Noel’, luego Gordi Jackson y nace ‘Gordichef’.

“En los videos transmito lo que los seguidores quieren. El peruano come rico, es chacotero y quiere a lo nuestro. Con mi contenido quiero enseñar a cocinar, sin envidia y que puedan emprender. Es un programa familiar y ser un ejemplo para la niñez para que no esté tan contaminada como lo vemos ahora yque sean mejores para el futuro”, sostuvo.

CONSEJO A LOS JÓVENES DE HOY

“Todo lo que pasamos es por algo, nunca se rindan, sus sueños deben ser una meta, confíen mucho en Dios porque tiempos son perfectos. Hay que ser agradecidos, pues la gente solo ve lo que le falta y no ve lo que tiene, ya con tener vida y respirar es el mejor regalo”, enfatiza.

Frank con los chefs José del Castillo y Luciano Mazzetti.

Datos:

Frank tiene más de 15 años cocinando y dos años como creador de contenido. En su restaurante Ají Causa está en el puerto de Salaverry, en Trujillo donde prepara desde alitas, wantanes, sopas y comida de calle.

