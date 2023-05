Invertir para ganar. El Retorno de inversión (ROI) es uno de los indicadores predominantes dentro de una campaña, pues, será gracias a este que un emprendimiento podrá determinar si es que se ha obtenido un retorno económico positivo o negativo tras la realización de una campaña de marketing digital.

De acuerdo con el informe de rentabilidad de Nielsen, las redes sociales ofrecen un ROI 1,7 veces mayor que el de la televisión, aunque las redes sociales reciben menos de un tercio de los presupuestos publicitarios de la televisión.

“Calcular de una manera correcta el ROI nos ayudará a conocer el éxito de nuestra campaña, así como planificar los próximos pasos en los próximos meses. La idea es aprender de estas y potenciar aquellas que sí generan un retorno de inversión”, comenta Ruby Suyón, CEO de Mina Content Agency.

Pero, ¿cómo aumentar el ROI en nuestras campañas durante una fecha clave como el día de la madre?

En esa línea, la especialista comparte cinco claves que debemos tener en cuenta para aumentar el ROI. Para ello se debe hacer uso de todos los recursos de la empresa de manera eficiente.

1. ESTABLECE TUS OBJETIVOS

Como toda campaña, necesitas claridad antes de dar el primer paso. Para ello es importante tener en mente aquellos objetivos a largo plazo, los cuales se irán gestionando a través de pequeñas metas.

“Se debe tener en cuenta que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Para ello, se debe ser lo más honesto posible a la hora de trazarlos”, indica Suyón.

2. CONOCE A TU PÚBLICO OBJETIVO

Muchas veces se estima conocer a la audiencia, pero en realidad, no siempre es así del todo. Para ello se debe tener en cuenta que dentro de este grupo pueden existir diversos tipos de preferencias, necesidades y aspiraciones, por lo que se recomienda preparar contenidos dependiendo a tu target.

3. DISEÑE CAMPAÑAS CREATIVAS DE ALTO IMPACTO

Hoy en día encontramos mucha publicidad en las diversas plataformas, por lo que una forma de diferenciarse del resto es realizando aquellas campañas con alto contenido de impacto, los cuales capten la atención de los consumidores. A mayor creatividad, mayor eficacia.

4. SIN MÉTRICAS NO HAY PARAÍSO

Aquello que no se mide, no existe y las campañas de marketing no son la excepción. Se debe considerar que aquella información que se logre debe analizarse.

“Existen diversas plataformas que pueden ayudarte con el procesamiento de la información. De esta manera se podrá determinar el impacto de estas, así como conocer mejor al usuario” comenta Ruby.

5. CONSERVE UNA ACTITUD POSITIVA Y APERTURA A LA MEJORA

Por más exitosa que sea una campaña, es vital contar con buena predisposición para el cambio y aplicar mejoras. En caso se requiera cambiar por completo la estrategia y acciones, no temas en volverlo a realizar, pues, siempre podrás encontrar métricas las cuales te ayudarán a medir el éxito o fracaso de la tarea a realizar.

