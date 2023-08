El Proyecto DER Piura 2.0, liderado por la Universidad de Piura, gracias al apoyo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ProInnóvate, organiza el workshop “Introducción a la Disciplina Emprendedora” presentado por Bill Aulet, director del Centro Martin Trust del MIT Entrepreneurship y autor del libro “La Disciplina de Emprender”. El taller se realizará el 18 de agosto en el Campus Piura de la UDEP.

CLASES MAESTRAS

Durante el evento, el expositor brindará cuatro clases maestras para los emprendedores: Introducción al espíritu empresarial y su escalamiento, Implementando la disciplina de emprender: ¿Quién es tu cliente?, ¿Cómo adquiere tu cliente tu producto?, y ¿Cómo hace dinero tu emprendimiento?

El taller también cuenta con la coorganización del Centro de Innovación y Emprendimiento HUB UDEP, Piura Innovadora, Ministerio de la Producción, InnovaSuyu, Gobierno Regional de Piura, Caja Piura, Cámara de Comercio y Producción de Piura y la Universidad Nacional de Piura.

Este evento es una oportunidad única para que investigadores, estudiantes, empresarios y emprendedores, aprendan de uno de los referentes más destacados en el campo del emprendimiento. Su primera presentación en Perú lo convierte en un acontecimiento de gran relevancia para el sistema nacional de investigación, innovación y emprendimiento, liderado por Proinnóvate.

Además, el evento forma parte de la estrategia del Proyecto DER Piura 2.0 que busca vincular a los investigadores con empresarios y emprendedores para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico de la región.

Sobre el expositor

Bill Aulet es un educador, emprendedor e inversor con estudios en el MIT y Harvard. Aulet ha tenido una exitosa carrera de 25 años, primero en IBM y luego como empresario, recaudando directamente más de cien millones de dólares y creando cientos de millones de dólares de valor para los accionistas a través de sus empresas.

Desde el 2009, ha sido responsable de liderar el desarrollo y la entrega de educación empresarial en el MIT en el Martin Trust Center.

En 2019, Bill recibió el premio Outstanding Contributions to Advancing Innovation and Entrepreneurship de la Fundación Deshpande. Y, en el 2021, fue reconocido por la United States Association for Small Business and Entrepreneurship (Usasbe) como Educador Emprendedor del Año 2021.

